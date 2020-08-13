У россиян стали чаще выявлять болезни щитовидной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители Российской Федерации стали чаще болеть недугами щитовидной железы. За прошлый год зарегистрировали 3,62 миллиона таких заболеваний, приводит News.ru данные министерства здравоохранения страны.
Согласно информации Минздрава России, в 2018 году было зафиксировано 3,49 миллиона таких заболеваний.
Стало известно, что больше всего жаловались на болезни щитовидной железы в Москве (290,7 тысячи), Санкт-Петербурге (232,7 тысячи), а также Краснодарском крае (143 тысячи).
При этом на четвертом и пятом месте по числу случаев расположились Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи). Меньше всего заболеваний щитовидной железы в Чукотском автономном округе – 860 человек.
Ранее были названы регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом. Лидером списка прошлого года стала Чукотка. Там выявлено 275,9 новых случая на 100 тысяч населения.
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