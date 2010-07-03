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Москва 24

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20:20

"Кинопоиск" и "Яндекс" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

общество технологии

20:20

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Кинопоиск" и "Яндекс" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.

Отмечается, что сотрудники ФАС обратили внимание на рекламу "Кинопоиска" на сайте yandex.ru. Хотя она сулила клиентам с премиальной подпиской 30-дневный период бесплатного просмотра сериалов, включая нашумевшую "Игру престолов", при переходе на портал kinopoisk, отметили в ведомстве,"информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия".

В результате ФАС усмотрела в ролике признаки нарушения закона о рекламе. Речь идет о "распространение рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара", пояснили в пресс-службе ведомства.

Обнаружив нарушение, московское УФАС возбудило производство против "Кинопоиска" и "Яндекса". Рассмотрение дела назначено на 21 августа. Если рекламу признают ненадлежащей, виновным грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, подытожили в ФАС.

8 августа ФАС возбудила дело против Apple после жалобы "Лаборатории Касперского".

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общество технологии

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