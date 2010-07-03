Акция помощи школьникам из малоимущих семьей стартовала в Москве

Благотворительный проект помощи детям из многодетных, малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами "Мечты обыкновенного школьника" стартовала в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь".
Школьники подготовили список своих желаний, исполнить которые сможет любой. Присоединиться к акции можно через сайт фонда. Там необходимо оставить контакты и выполнить желание онлайн, заказав предмет с доставкой на место.
Предварительно следует предупредить кураторов, чтобы они исключили желание из списка. Если желание не предполагает покупки, то нужно дождаться обратной связи от куратора.
Акция продлится до 1 сентября. Желания собирали в семьях, курируемых фондом.
С 2020 года Владимир Путин поручил правительству оформить выплаты малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет. Выплаты будут равны прожиточному минимуму ребенка по региону. Ранее они полагались родителям с доходами в 1,5 прожиточных минимума на человека.
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