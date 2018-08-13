Балакин предложил расширить полномочия органов местного самоуправления

13 августа 2018, 20:26
Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин предложил расширить в столице полномочия работников органов местного самоуправления. По его словам, сотрудникам управы нужно дать больше власти, передает Агентство "Москва".
"Больше власти отдать на места, потому что мы с вами, как горожане, как обитатели, идем именно туда. Именно они должны решать простые вопросы, а не сваливать этот огромный горб в центр, рассчитывая там на электронный документооборот и так далее", – заявил Балакин в ходе круглого стола "Будущее Москвы: хватит спорить – время строить!".
Балакин отметил, что работники органов местного самоуправления лучше знают о проблемах местных жителей. "Поэтому, я думаю что надо вернуться к системе территориально-отраслевого управления городом", – сказал кандидат в мэры Москвы.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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