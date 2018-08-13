Балакин предложил сохранить промзоны на территории Москвы

13 августа, 20:07
Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан" Михаил Балакин предложил сохранить промышленные зоны и развивать высокотехнологичные производства в городе, передает Агентство "Москва".
По его словам, нужно грамотно переходить к развитию промышленных зон в Москве.
"С одной стороны – сохранить промышленные зоны и в них развивать высокотехнологичные производства, которые будут приносить не только пользу городу с точки зрения заработка. Плюс к этому, они дадут возможность сохранить тот высочайший инженерный, научный, интеллектуальный потенциал, которым всегда славилась Москва", – сказал Балакин в ходе круглого стола "Будущее Москвы: хватит спорить - время строить!".
По его словам, в Москве были промышленные площади и готовые цеха. "Но на них же выпускают всего-навсего Renault. Это тоже, конечно, очень достойная марка. Не хочется говорить ничего плохого, но очень бы хотелось, чтобы за эту цену в Москве выпускали Mercedes-Benz", – отметил он.
Кроме того, Балакин предложил построить в разных столичных районах типовые многоэтажные парковки. Он отметил, что строительство должно быть за бюджетные средства. По его словам, типовые парковки создадут комфортную среду для проживания.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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