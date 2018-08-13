В Польше из-за неразорвавшихся бомб эвакуировали сотни местных жителей

Фото: ТАСС/Christopher Katsarov

В курортном городе Колобжег на северо-западе Польши эвакуировали несколько сотен человек из-за бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на дне Балтийского моря, сообщает радиокомпания Polish Radio.

Три авиабомбы находились недалеко от берега на глубине 1,5 метра. Из-за угрозы взрыва пришлось оцеплять территорию радиусом 2,5 километра.

Каждая из трех бомб весила около 300 килограмм и имела радиус воздействия около двух километров. На месте также обнаружили два металлических объекта, которые оказались частями старого якоря и металлолом.

Операция по извлечению бомб со дна завершилась. Двум тысячам местных жителей разрешили вернуться в свои дома. Бомбы доставят на военный полигон в городе Дравско-Поморске, где пройдет их контролируемая детонация.