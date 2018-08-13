Ученым удалось сохранить воду жидкой при минусовой температуре

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Американские специалисты одной из больниц Бостона нашли способ хранить жидкости при отрицательной температуре в жидком состоянии. Благодаря методу, можно улучшить условия хранения крови, передает "Мир 24".
В ходе эксперимента ученые сохраняли переохлажденную воду в жидком состоянии в течение 100 дней. Изобретенный способ простой и недорогой.
Специалисты назвали метод "глубоким переохлаждением". Суть в том, что поверхность жидкости отделяется от воздуха специальным веществом. При этом состав не смешивается с водой.
Подобный способ применим и к крови. До того, как ученые обнаружили метод, кровь хранилась шесть недель при температуре четыре градуса Цельсия. Теперь ее можно хранить в течение 100 дней при температуре минус 13.
Специалисты планируют адаптировать данный способ, чтобы хранить органы.
Ранее стало известно, что ученые из Университета Ньюкасла в Англии впервые создали 3D-печатные роговицы для человеческих глаз. Чтобы создать 3D-роговицу, ученые вывели стволовые клетки из здоровой донорской роговицы. После этого они разработали так называемые био-чернила, смешав клетки с альгинатом и коллагеном. С помощью этого материала и напечатали биологическую ткань.
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