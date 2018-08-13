Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: АР/Michael Probst
Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре, который сохранится в течение всего понедельника. С 11:00 до 21:00 порывы ветра могут составлять 15 метров в секунду и выше, сообщает центр погоды "Фобос".
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве не превысит +23... +24 градусов, возможен кратковременный дождь. В ночь на вторник столбики термометров упадут до +12... +14 градусов.
Во вторник – +23... +25 и переменная облачность. В среду пройдут ливни с грозами. Может выпасть до 25–30 миллиметров осадков. Температура воздуха – от +20 до +25 градусов.
В четверг дождливая погода сохранится. К выходным в столицу вернется солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла. Днем – до +26.
В этом году температура воздуха в августе превышает норму на 2,9 градуса. При этом выпало всего лишь 6% месячной нормы осадков.
"Утро": синоптики предупредили о возможных туманах в ночь на 14 августа
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: