Москвичей предупредили об усилении ветра

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Жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре, который сохранится в течение всего понедельника. С 11:00 до 21:00 порывы ветра могут составлять 15 метров в секунду и выше, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве не превысит +23... +24 градусов, возможен кратковременный дождь. В ночь на вторник столбики термометров упадут до +12... +14 градусов.

Во вторник – +23... +25 и переменная облачность. В среду пройдут ливни с грозами. Может выпасть до 25–30 миллиметров осадков. Температура воздуха – от +20 до +25 градусов.

В четверг дождливая погода сохранится. К выходным в столицу вернется солнечная погода. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла. Днем – до +26.

В этом году температура воздуха в августе превышает норму на 2,9 градуса. При этом выпало всего лишь 6% месячной нормы осадков.