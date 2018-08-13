Искусственный интеллект научат проверять результаты ЕГЭ

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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разработает систему, которая полностью заменит человека при проверке работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ). Искусственный интеллект планируется создать к 2030 году, сообщают "Известия".

Сейчас проверкой работ занимаются 40 тысяч экспертов. Машинам доверяют лишь проверку тестовой части. По словам директора ФИПИ Оксаны Решетниковой, изменения будут происходить поэтапно, в общем контексте развития системы.

Из явных преимуществ компьютера – он исключает субъективный фактор при проверке работ. Однако эксперты опасаются, что система может оказаться дорогостоящей и будет препятствовать развитию творческого потенциала детей.

В Рособрнадзоре отметили, что любые изменения до введения в штатный режим пройдут широкое общественно-профессиональное обсуждение. Конечной же целью является "естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена".

Ранее в Рособрнадзоре назвали наиболее сложные ЕГЭ 2018 года. На едином экзамене по биологии набрать минимальное количество баллов не смогли 17,01 процента выбравших его выпускников.

На втором месте по сложности оказался ЕГЭ по обществознанию, который завалили 16,43 процента школьников. В пятерку наиболее трудных в этом году также вошли химия (15,88 процента), информатика и ИКТ (11,51 процента) и история (9,6 процента).