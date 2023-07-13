Сильный дождь в Москве продлится до утра 14 июля

Фото: ТАСС/Антон Великжанин

Сильный дождь в Москве продлится до утра пятницы, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В ведомстве попросили горожан быть внимательнее, не оставлять детей без присмотра, а автомобилистов избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, с начала дня в Москве уже выпало 14% месячной нормы осадков. В отдельных районах Подмосковья этот показатель достигает четверти нормы.

"К 18 часам в Москве, на главной метеостанции города, выпало уже 12 миллиметров осадков, что составляет 14% от нормы июля", – написал метеоролог в своем телеграм-канале.

Между тем в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства заметили, что в настоящее время на улицах Москвы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники "Мосводостока".

"Наиболее интенсивными осадки будут до 03:00. <...> Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – отметили в пресс-службе.

Москвичам также рассказали, куда можно обратиться по вопросам подтоплений.

Так, если вода скопилась около дома, то обратиться можно в управу района или префектуру округа. Кроме того, заявку можно оставить на сайте gorod.mos.ru или по телефону Единого диспетчерского центра – +7 (495) 539-53-53.

Если же подтопление образовалось на автомобильной дороге, то обращаться следует в "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03. А о скоплениях воды в подземных переходах следует сообщать в "Гормост" – +7 (496) 632-58-46.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что такая погода, как в последние дни, бывает в Москве летом раз в 30–40 лет. По его словам, похолодание произошло из-за мощного полярного воздуха и плотных облаков.



Мосводосток попросил жителей столицы сообщать о больших скоплениях воды