Власти Москвы опровергли информацию о дефиците вакцин против ветряной оспы

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В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о дефиците вакцин против ветряной оспы, сообщает ТАСС.

До этого в Сети распространилась информация о том, что в столичных медучреждениях заканчиваются необходимые для вакцинации препараты.

"Все государственные поликлиники города Москвы регулярно обеспечиваются месячным запасом вакцины против ветрянки", – сообщили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что сформированного запаса вакцины хватит до конца года. Все случаи отказа в вакцинации, о которых сообщают пациенты, в ведомстве пообещали рассматривать в индивидуальном порядке.

Ранее врач-иммунолог Зоя Скорпилева назвала отличия ветрянки от оспы обезьян. По ее словам, обезьянья оспа требует длительного контакта для заражения, в то время как ветрянка быстро передается воздушно-капельным путем.

Специалист добавила, что высыпания при оспе обезьян более глубокие и объемные. Инкубационный период у этих заболеваний приблизительно одинаковый – от 11 до 21 дня.

