МЧС предупредило о грозе с ливнем в столице в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ливень с грозой и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, предупредили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы 13 июля с сохранением до конца суток в Москве местами дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – заявили в в пресс-службе ведомства.

Кроме того, водителям напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге. В связи с чем, как отмечают в МЧС, могут произойти аварии.

Пешеходам, которые будут на улице, рекомендуют укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты. Ко всему прочему, горожан предупредили, что при ухудшении синоптической ситуации не надо укрываться под деревьями.

При этом жителей столицы предупредили об опасной погоде во вторник. Синоптики прогнозируют возникновение сильного ливня в Москве и Подмосковье.

Кроме того, уровень воды в реках столичного региона может вырасти на 2 метра из-за ливней. Как отмечается, увеличится площадь подтоплений в Можайском и Наро-Фоминском городских округах.