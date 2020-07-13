Названо условие для въезда россиян в Венгрию

Фото: URA.RU/ТАСС/Владимир Жабриков
Стало известно условие, выполнение которого станет необходимо россиянам для въезда в Венгрию. Об этом сообщает официальный сайт посольства страны в РФ.
С 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию будут изменены в рамках мер, связанных с пандемией коронавируса. Венгерские власти объявили, что Россия вошла в число государств желтой зоны.
Так, российским гражданам при въезде придется предъявить документы, подтверждающие отрицательные тесты на COVID-19. Кроме того, приезжающие будут обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии.
Тем, у кого будут отсутствовать подозрения на коронавирус, все равно придется пройти обязательный карантин в две недели. При этом изоляции можно избежать при условии, если два теста на наличие COVID-19 за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат. В дипведомстве добавили, что подтверждающие документы должны быть на венгерском или английском языке.
Кроме России в желтой зоне Венгрии оказались Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены Албания, Черногория и Украина.
Венгерские власти отметили, что списки будут регулярно обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ранее стало известно, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут сдать тест на COVID-19 до приезда. При этом для прибывающих в страну людей отменят двухнедельный карантин.
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