Названы самые дорогие для проживания города в мире

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Самыми дорогими для проживания городами мира стали Цюрих и Женева. В первую пятерку дорогостоящих городов также вошли Нью-Йорк, Осло и Копенгаген. Такие данные содержатся в исследовании Prices and Earnings, которое провел банк UBS AG.

В Цюрихе, чтобы обеспечить четырем членам семьи минимальный набор товаров и услуг, должен быть ежемесячный доход в 4260 долларов, передает РИА Новости.

В Женеве ежемесячный расход семьи составляет 4165 долларов. Чтобы получить минимальный набор товаров и услуг в Нью-Йорке, нужно зарабатывать 3673 доллара.

Москва и Санкт-Петербург заняли 54-е и 51-е место в рейтинге. Стоимость проживания в российской столице составляют 2260 долларов, в Санкт-Петербурге – 2300 долларов.

В список вошли 77 городов.