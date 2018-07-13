В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать и готовить грибы

Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Советы грибникам опубликованы на сайте ведомства. В первую очередь, грибы нужно собирать как можно дальше от магистралей и, по возможности, в экологически чистых районах. Также нельзя собирать грибы в полиэтиленовые пакеты или мешки, а при готовке их нужно тщательно промыть в воде и очистить от земли. По статистике, каждый год в России около 30 человек умирают от отравления грибами. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.