10:41Общество
Росмолодежь заявила о намерении возродить систему пеших маршрутов в РФ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Росмолодежь планирует возродить систему пеших маршрутов в России, рассказала руководитель ведомства Ксения Разуваева.
По ее словам, к созданию этого уже присоединился 21 российский регион.
"У нас действительно такая правильная, нам кажется, позитивная амбиция – возродить систему пеших маршрутов по стране, которая в свое время была в советское время", – цитирует Разуваеву РИА Новости.
Руководитель Росмолодежи добавила, что речь идет не о простых тропах, а инфраструктуре, навесах и навигации.
Ранее стало известно, что метро Москвы вместе с Росмолодежью подготовили программу мероприятий в честь Дня молодежи в ночь с 23 на 24 июня. Так, на станции метро "Выставочная" состоится спецпроект "Станция Технологий "Создавая будущее".
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