Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:41

Общество

Росмолодежь заявила о намерении возродить систему пеших маршрутов в РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Росмолодежь планирует возродить систему пеших маршрутов в России, рассказала руководитель ведомства Ксения Разуваева.

По ее словам, к созданию этого уже присоединился 21 российский регион.

"У нас действительно такая правильная, нам кажется, позитивная амбиция – возродить систему пеших маршрутов по стране, которая в свое время была в советское время", – цитирует Разуваеву РИА Новости.

Руководитель Росмолодежи добавила, что речь идет не о простых тропах, а инфраструктуре, навесах и навигации.

Ранее стало известно, что метро Москвы вместе с Росмолодежью подготовили программу мероприятий в честь Дня молодежи в ночь с 23 на 24 июня. Так, на станции метро "Выставочная" состоится спецпроект "Станция Технологий "Создавая будущее".

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика