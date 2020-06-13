Должны быть разные способы голосования по поправкам в Конституцию – Аскольд Запашный

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский дрессировщик Аскольд Запашный сообщил, что у граждан должна быть возможность принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию удобным способом. По его словам, споры о преимуществах голосования на участке и в Сети могут продолжаться вечно, передает "Вечерняя Москва".

"Те, кто считает, что классический вариант избирательного процесса больше подвержен фальсификациям и подтасовкам, конечно, воспользуются электронным голосованием. Это их право, и, собственно говоря, возможность альтернативы в данном вопросе очень кстати", – комментирует народный артист РФ.

Дрессировщик обратил внимание на то, что высказывать свою гражданскую позицию обязан каждый патриотически настроенный гражданин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Записаться для участия в голосовании москвичи могут на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать заявление надо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система автоматически загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Так, 1 июля с 08:00 до 20:00 в городе будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

Задать свои вопросы, связанные с будущим голосованием по поправкам в Конституцию, можно по электронной почте info@2020og.ru. Ко всему прочему, горожане могут проконсультироваться по телефону +7 (800) 222-55-52.

Ранее говорилось, что почти 600 тысяч человек записалось на онлайн-голосование по поправка. 9 тысяч из этих заявлений было подано жителями Нижнего Новгорода, остальная их часть поступила от москвичей.