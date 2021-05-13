Синоптик рассказал о погоде в России во второй половине мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На большей части европейской территории России во второй половине мая ожидается теплая погода. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио КП.

Он отметил, что 12 мая в Москве наступило метеорологическое лето, то есть среднестатистическая температура впервые преодолела отметку в +15 градусов, добавив, что до конца недели показания термометра будут только расти. Так, днем воздух будут прогреваться до 20–25 градусов, а ночью не будет остывать ниже 9 градусов.

"Хотя не обойдется без скоротечных ливней и гроз, но это вряд ли подпортит погоду. А вот следующая неделя принесет в Центральную Россию настоящий среднеазиатский зной", – сказал Тишковец.

Он отметил, что жара установится в большинстве регионов европейской территории России, но только не на севере. На Кольском полуострове и в Архангельской области сохранится вероятность нулевой температуры, а дождь порой будет переходить в заряды мокрого снега.

Ранее москвичей предупредили, что уже 18 мая в столице может быть побит температурный рекорд 124-летней давности. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что для некоторых категорий граждан подобное может быть чревато проблемами со здоровьем.

