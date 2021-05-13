Синоптик рассказал о погоде в России во второй половине мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На большей части европейской территории России во второй половине мая ожидается теплая погода. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио КП.
Он отметил, что 12 мая в Москве наступило метеорологическое лето, то есть среднестатистическая температура впервые преодолела отметку в +15 градусов, добавив, что до конца недели показания термометра будут только расти. Так, днем воздух будут прогреваться до 20–25 градусов, а ночью не будет остывать ниже 9 градусов.
"Хотя не обойдется без скоротечных ливней и гроз, но это вряд ли подпортит погоду. А вот следующая неделя принесет в Центральную Россию настоящий среднеазиатский зной", – сказал Тишковец.
Он отметил, что жара установится в большинстве регионов европейской территории России, но только не на севере. На Кольском полуострове и в Архангельской области сохранится вероятность нулевой температуры, а дождь порой будет переходить в заряды мокрого снега.
Ранее москвичей предупредили, что уже 18 мая в столице может быть побит температурный рекорд 124-летней давности. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что для некоторых категорий граждан подобное может быть чревато проблемами со здоровьем.
В Подмосковье во время грозы снесло крышу пятиэтажки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: