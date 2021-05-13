Еще 2 643 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в столице от коронавируса выздоровели еще 2 643 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 017 740. За последние 24 часа в городе выявили 2 787 новых случаев заражения. Госпитализированы 1 324 человека. Умерли в Москве 55 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19, при этом в 1 347 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай.