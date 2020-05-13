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Общество

16:03

Конкурс "Московское качество" на лучшие товары и услуги стартует 14 мая

общество город

Фото: "Вечерняя Москва"

В столице вновь стартует конкурс "Московское качество". Горожане уже в шестой раз будут выбирать лучшие товары и услуги.

"Московское качество" – ежегодный общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. Мероприятие организуют Московская торгово-промышленная палата (МТПП) совместно с газетой "Вечерняя Москва" под патронатом Московской городской думы.

Результаты конкурса определяются независимыми сторонами. Например, список номинантов выбирают сами москвичи с помощью голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru. Победителей в каждой категории определяет экспертный совет с учетом результатов голосования москвичей.

Несмотря на сегодняшнюю крайне непростую ситуацию, оргкомитет конкурса "Московское качество" решил не пропускать этот год. Мы пройдем и этот этап экономического развития нашей страны. Считаем принципиально важным подчеркивать и поддерживать компании, которые вопреки всем возникшим сложностям с достоинством держат марку производителей и поставщиков качественной продукции.
Сурен Варданян
вице-президент МТПП

В этом году москвичи будут выбирать товары, сервисы и услуги в следующих номинациях:

  • "Хлебобулочные и кондитерские изделия";
  • "Коммуникация управляющих компаний с жителями";
  • "Молоко и молочная продукция";
  • "Сыры отечественных производителей".
Позднее к списку добавится номинация "Дистанционные сервисы и услуги".

Голосование начнется на сайте 14 мая 2020 года.

Павелко Анастасия

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