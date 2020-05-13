Конкурс "Московское качество" на лучшие товары и услуги стартует 14 мая

Фото: "Вечерняя Москва"
В столице вновь стартует конкурс "Московское качество". Горожане уже в шестой раз будут выбирать лучшие товары и услуги.
"Московское качество" – ежегодный общегородской конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. Мероприятие организуют Московская торгово-промышленная палата (МТПП) совместно с газетой "Вечерняя Москва" под патронатом Московской городской думы.
Результаты конкурса определяются независимыми сторонами. Например, список номинантов выбирают сами москвичи с помощью голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru. Победителей в каждой категории определяет экспертный совет с учетом результатов голосования москвичей.
В этом году москвичи будут выбирать товары, сервисы и услуги в следующих номинациях:
Голосование начнется на сайте 14 мая 2020 года.
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