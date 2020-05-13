Свыше 100 тыс пациентов с подозрением на коронавирус находится в стационарах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 100 тысяч пациентов в России с подозрением на коронавирус находится в настоящий момент в стационарах. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день у нас в стационарах находится больше 100 тысяч пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию", – сообщил Мурашко в ходе совещания о социально-экономической ситуации.

По словам российского министра, полторы тысячи человек находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что амбулаторную помощь получает порядка 140 тысяч человек.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 283 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.

Ранее в Москве выявили 4 703 новых случая коронавируса.