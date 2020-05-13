Почти 1,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находится на аппаратах ИВЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Порядка 1,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией находится на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

На 8 мая к аппаратам ИВЛ было подключено более 1,2 тысячи человек. Всего в больницах к настоящему моменту находится более 100 тысяч человек.

Мурашко добавил, что амбулаторную помощь получает порядка 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей.

На прошлой неделе стало известно, что США поставят в Россию партию аппаратов ИВЛ. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что производство аппаратов ИВЛ в России планируют увеличить в восемь раз.

Мантуров отмечал, что была поставлена задача довести количество созданного медицинского оборудования до 3,5 тысячи в июне 2020 года.

За сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

