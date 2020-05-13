Врач посоветовал членам одной семьи по очереди ходить в магазин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Членам одной семьи, находящимся на самоизоляции, нужно учитывать интересы друг друга, чтобы избежать конфликтов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

По его словам, нужно вместе делать домашние дела и по очереди ходить в магазин.

"Нужно структурировать свое время, планировать дела и стараться следовать этим планам, чем-то себя занимать, но без ущерба другим членам семьи. Если одному нужно поработать на компьютере, то у других членов семьи тоже должен быть доступ к рабочему месту", – рассказал Бубеев РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что для сохранения психологического комфорта можно всем вместе делать домашние дела, а также избегать открытых конфликтов.

"Походы в магазин и вынос мусора следует чередовать между членами семьи", – добавил Бубеев.

Также, по его словам, длительность проживания без ссор в одном помещении зависит от жилищных условий.

Ранее Бубеев выразил мнение, что после завершение режима самоизоляции вероятен рост случаев алкогольной и интернет-зависимостей. Он подчеркнул, что к такому развитию событий нужно быть готовым. Эксперт также обратил внимание на то, что из-за длительного пребывания дома у граждан может развиться зависимость от социальных сетей и компьютерных игр. В перспективе самоизоляция может также спровоцировать рост случаев уличного хулиганства и преступности.

