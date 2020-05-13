Только треть москвичей с аннулированными пропусками решили подтвердить данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Только треть жителей столицы с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные на специальном портале, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что речь идет о периоде с 8 по 11 мая.

"Остальные две трети – это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов", – приводит слова Фурсина Агентство "Москва".

Ранее Фурсин заявил, что рабочий пропуск, который не прошел проверку, можно будет оформить заново. Для процедуры потребуется трудовой договор или справка от работодателя.

Если пропуск работающего москвича был аннулирован, существует способ проверить несоответствие и устранить его.

Консультации по всем вопросам о рабочих пропусках предоставляют по телефонам: для физических лиц +7 (495) 777-77-77, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей +7 (495) 539-36-82.

Ранее Сергей Собянин сообщил об автоматическом продлении ранее оформленных рабочих пропусков до 31 мая. Информация появилась на персональном сайте градоначальника. Тех, кто возвращается к работе с 12 мая, обязали заранее оформить документы.

