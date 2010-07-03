Законопроект о подарочных наборах новорожденным рассмотрят в Мособлдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ближайшее заседание Мособлдумы, которое состоится 16 мая, посвятят рассмотрению законопроекта о подарочных наборах новорожденным. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

Авторы инициативы предлагают дарить молодым родителям одежду для младенцев, предметы ухода, подогреватель для детского питания и другое. Наборы планируют выдавать с 1 сентября.

С начала прошлого года все родившиеся в Москве дети получают набор из 44 предметов. В подарке есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и много другое. Таким образом, молодые родители избавлены от лишней суеты и беготни при покупке самых базовых вещей.

