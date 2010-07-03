Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в столице 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе в понедельник. 13 мая, сообщает портал "Метеоновости".

Несмотря на это, будет достаточно тепло – в Москве воздух прогреется до 20–22 градусов, по области – до +24 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Накануне синоптики объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. По их данным, с 9:00 до 21:00 будет идти дождь, а ветер усилится.

Автомобилистам посоветовали перемещаться по городу без авто. Пешеходам следует обходить деревья и шаткие конструкции.