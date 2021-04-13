Более 650 млрд рублей выплатили семьям с детьми до 7 лет

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Свыше 650 миллиардов рублей уже выплатили семьям с детьми до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас выплаты на детей в возрасте от ноля до трех лет, от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей", – цитирует премьер-министра РИА Новости.

Он отметил, что данные опросов свидетельствуют о том, что граждане высокого оценили нововведения, так как исчезли проблемы, с которыми приходилось сталкиваться прежде.

Ранее правительство утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет. С 1 апреля пособие назначается в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.