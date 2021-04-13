Межконфессиональный патриотический клуб соберет гостей в столичном парке "Патриот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В среду в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" состоится Межконфессиональный патриотический клуб, посвященный 80-летию Битвы под Москвой и началу контрнаступления советских войск в годы Великой Отечественной войны.
Отмечается, что мероприятие будет проходить при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей в рамках Восьмого Московского межконфессионального Пасхального марафона.
В мероприятии будут участвовать представители отделов молодежного служения религиозных организаций города, учащиеся столичных вузов, ученики старших классов московских школ, участники поисковых отрядов, а также представители департамента национальной политики и межрегиональных связей, Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ, Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов" и участники боевых действий в Афганистане.
Программа клуба будет включать в себя проведение круглого стола, а также насыщенные экскурсии по музейному и храмовому комплексам парка "Патриот". Главной целью информационно-просветительского мероприятия является сохранение памяти о павших во времена Великой Отечественной войны, героизме народа, его мужестве и стойкости, формирование активной гражданской позиции у молодежи, а также объединение подростков вокруг идей патриотического воспитания.
По словам главы департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, важно, что ребята разных национальностей и вероисповедания в такой день вместе будут участвовать в работе клуба, а также узнают много нового о деятельности ветеранских организаций и поисковых отрядов.
Ранее сообщалось, что в парке "Патриот" приняли первую смену военных учебных сборов. Чтобы юношам было интересно и комфортно, в Подмосковье создали специальный методический центр.
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