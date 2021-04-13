Госдума запустила виртуальные экскурсии на своем сайте

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 13 апреля, на сайте Госдумы стали доступны виртуальные экскурсии. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, постепенно Госдума возвращается к обычной работе.

Володин подчеркнул, что отдельного внимания требует вопрос открытия нижней палаты парламента для посетителей. До пандемии, по его словам, в здание приходили до 10 тысяч экскурсантов ежегодно, однако в прошлом году экскурсии приостановили. Володин не исключил, что это ограничение отменят в последнюю очередь.

"Понимая это, мы предлагаем всем воспользоваться виртуальной экскурсией, которая доступна с сегодняшнего дня на сайте Госдумы", – отметил он.

Уточняется, что все желающие могут оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посмотреть зал Совета нижней палаты парламента, увидеть книги на полках в кабинетах лидеров парламентских фракций.

Ранее в чат-боте Мосгорнаследия появилась новая экскурсия по столице ко Дню космонавтики. Экскурсия стартует у гостиницы "Космос" возле ВДНХ. Затем москвичи пройдут до кинотеатра "Космос". По дороге они увидят монумент "Покорителям космоса" и посетят аллею Космонавтов с установленными на ней памятниками ученым-ракетостроителям и космонавтам. Также все желающие узнают историю Музея космонавтики. Экскурсия завершится осмотром павильона "Космос" на ВДНХ.

