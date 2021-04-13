Пожарные получили условные сроки по делу о гибели коллег при тушении склада в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Суд признал виновными в халатности двух пожарных по делу о гибели восьми коллег при тушении склада в столице в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда.

Бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова приговорили к 5 и 4 годам колонии общего режима условно.

Ширлина и Барсукова обвиняли в халатности, которая привела к гибели восьми их коллег при тушении склада на Амурской улице 22 сентября 2016 года. Суд согласился с обвинением, однако счел возможным назначить условное наказание.

На следующие 6 и 5 лет соответственно суд назначил для Ширлина и Барсукова испытательный срок. Также в течение 3 лет они не смогут занимать ряд должностей.

В пресс-службе отметили, что это первый обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения пожара в истории пожарной охраны.

Пожар произошел вечером 22 сентября 2016 года. В одноэтажном кирпичном здании склада на Амурской улице вспыхнула пластмассовая продукция. Тушение склада продолжалось около 14 часов.

Прибывшие на место пожарные спасли из огня более 100 работников склада, после чего продолжили работать на самом сложном участке – на крыше, чтобы не допустить перегрева и взрыва газовых баллонов и компрессоров. В какой-то момент кровля обрушилась и люди упали в огонь. Погибли восемь пожарных.