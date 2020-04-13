Столичные власти не станут запрещать поездки в другие российские регионы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти города не намерены запрещать поездки в другие регионы страны.

Подобные ограничения можно вводить только на федеральном уровне, сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

"Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то скорее всего общефедеральное (решение) должно быть", – ответил начальник главного контрольного управления на вопрос, связанный с запретом на выезд из столицы.

Данчиков сообщил, что около 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было выписано полицейскими в Москве. Данные предоставлены МВД за субботу и воскресенье. По его словам, некоторые горожане вели себя не должным образом, гуляя или жаря шашлыки.

С 15 апреля в Москве начнет действовать система специальных пропусков. Оформить разрешение можно с понедельника. Меры принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. По данным на 13 апреля, численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.

Недавно власти Москвы перечислили нарушителей режима самоизоляции.

