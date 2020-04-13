Столичные власти не станут запрещать поездки в другие российские регионы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти города не намерены запрещать поездки в другие регионы страны.
Подобные ограничения можно вводить только на федеральном уровне, сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
"Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то скорее всего общефедеральное (решение) должно быть", – ответил начальник главного контрольного управления на вопрос, связанный с запретом на выезд из столицы.
Данчиков сообщил, что около 5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было выписано полицейскими в Москве. Данные предоставлены МВД за субботу и воскресенье. По его словам, некоторые горожане вели себя не должным образом, гуляя или жаря шашлыки.
С 15 апреля в Москве начнет действовать система специальных пропусков. Оформить разрешение можно с понедельника. Меры принимаются для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве за последние сутки обнаружили 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. По данным на 13 апреля, численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек.
Недавно власти Москвы перечислили нарушителей режима самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: