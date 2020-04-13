Нарушителя режима самоизоляции обнаружили в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина, который прибыл в ночь на 12 апреля специальным рейсом из Бангкока, повторно посетил столичный аэропорт Шереметьево.

Москвич получил предписание соблюдать двухнедельный режим самоизоляции и нарушил его, говорится на сайте УТ МВД России по ЦФО.

"В воскресенье днем сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в ходе патрулирования терминала D был выявлен и остановлен для проверки документов гражданин", – уточняется на портале ведомства.

Нарушителю ранее вручили постановление о необходимости в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Однако он нарушил предписание, вернувшись в аэропорт.

Житель Москвы 1974 года рождения приехал в Шереметьево на своей машине в поисках оставленного чемодана.

Сотрудники правоохранительных органов не позволили ему свободно передвигаться по аэропорту, отправив домой на самоизоляцию.

При этом транспортные полицейские вошли в положение гражданина. В результате по их просьбе службы авиаузла доставят чемодан по месту жительства.



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