Российские космонавты намерены после экспедиции пожать руку Денису Проценко

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские космонавты, которые находятся на борту Международной космической станции, поддержали главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Члены экипажа, вернувшись на Землю, хотят пожать ему руку, передает РИА Новости.

Сейчас на станции МКС трудятся Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

"Уважаемый Денис Николаевич, ваша работа в этот сложнейший период – настоящий подвиг", – обратил внимание Скрипочка. По его словам, членам МКС спокойнее за здоровье близких и соотечественников, пока врач продолжает работу.

"Уверены, что к нашему возвращению мы сможем пожать вам руку без перчаток", – добавил российский космонавт Иванишин.

Согласно данным на 13 апреля, в РФ зарегистрировали 18 328 случаев заболевания COVID-19 в 82 регионах. За последние сутки выявили 2 558 новых случаев в 62 регионах страны. Большинство из них в столице – 1 355.

31 марта у главврача медицинского центра в ТиНАО подтвердился коронавирус. Проценко перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Потом стало известно, что медик хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Помимо того, болезнь протекает у Проценко не в тяжелой форме.