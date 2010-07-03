Москвичей снова напугали сильным ветром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Об усилении ветра жителей столицы предупредили еще накануне. Сперва сообщалось, что предупреждение будет действовать 13 апреля с 9:00 до 21:00. Теперь его продлили до 14 апреля.

Ожидается, что порывы северо-восточного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.

Также сообщается, что в воскресенье небо столицы затянут многослойные облака, пройдут осадки в виде мокрого снега. Идти они будут с перерывами до середины ночи понедельника. Из-за холодного температурного фона землю может покрыть тонкий слой снега, высота его не превысит 1–2 сантиметров.

Тем не менее синоптики обещают, что уже в понедельник станет солнечно, осадки исключены, воздух прогреется до своей климатической нормы – до плюс 10 градусов.

В субботу в столице установится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, а возможно, и мокрый снег. Днем в столице ожидается +7... +9 градусов, по области – от 4 до 9 градусов тепла. Будет ветрено.

В ночь на воскресенье в регион придут заморозки. В Москве температура воздуха составит -1...+1 градуса, в Подмосковье может похолодать до минус 4. Днем обойдется без осадков и выглянет солнце. Температура в городе поднимется +6...+8 градусов, в Подмосковье – +5...+10. Местами будет дуть сильный ветер.

В понедельник воздушная масса постепенно начнет прогреваться, и днем потеплеет до 6–11 градусов. Во вторник днем будет еще теплее – 7–12 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег.

При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов. Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.