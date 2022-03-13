Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшую неделю жителей столицы ожидает весенняя погода. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"В целом, самый холод, который на предыдущей неделе был, прошел", – отметил синоптик.

По его прогнозам, в ближайшую неделю в Москве и области ожидается переменная облачность, вызванная повышенным атмосферным давлением.

Кроме того, будет и разброс температур. Днем столбики термометров могут подниматься до +5 градусов, а ночью опускаться до -12.

"В целом, это такая спокойная весенняя погода", – заключил Цыганков.

Ранее портал "Метоновости" сообщал, что в Москве с понедельника, 14 марта, начнет расти атмосферное давление. Рекордных 769 миллиметров ртутного столба оно достигнет в четверг, 17 марта. Уточняется, что это обусловлено влиянием антициклона.