Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 3 191 человека с коронавирусом, что на 52,9% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Снижение количества госпитализаций произошло в 78 регионах России.

Всего за минувшие 24 часа было выявлено 44 989 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего из них пришлось на Свердловскую область – 2 100, Башкирию – 1 987, Санкт-Петербург – 1 923, Иркутскую область – 1 528 и Москву – 1437.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 596 пациентов, выздоровели 128 629 человек. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 335 186.

Ранее врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург, руководитель одной из московских поликлиник Ярослав Богданович рассказал, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани.

По словам специалиста, в настоящее время от пациентов много жалоб на боль в горле, однако, помимо выраженных симптомов, коронавирус может приводить и к скрытым последствиям. Так, у переболевших снижается слух.