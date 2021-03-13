Еще 1 469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве после лечения от коронавируса вылечились еще 1 469 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Всего число людей, справившихся с инфекцией, увеличилось до 919 278. За сутки заболели 1 600 человек, попали в больницы – 699, скончались – 52.
В ведомстве призвали оставаться дома в случае плохого самочувствия и наличия симптомов ОРВИ.
"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в Оперштабе.
В России за последние сутки выявили 9 908 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 1 279 (12,9%) человек.
Ранее стало известно, что на тяжесть заболевания коронавирусом не влияют новые штаммы инфекции.
Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу
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