Российская неделя моды сократила программу из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международная программа Mercedes-Benz Fashion Week Russia перенесена на следующий сезон из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире, сообщает пресс-служба организатора.
Приезд международного экспертного совета, показы зарубежных дизайнеров-победителей Global Talents, дизайнерский шоу-рум POP-UP SHOP состоятся осенью 2020 года. Там должны участвовать более 120 московских брендов.
Число гостей Недели моды MBFW Russia, которая будет проходить с 31 марта по 4 апреля, ограничат. На площадке одновременно будет находиться не более тысячи человек. В вечернее время (прайм-тайм) перерыв между показами увеличат до 1,5 часов.
Неделя моды использует электронную систему регистрации и прохода на мероприятие. Это позволяет контролировать количество гостей, находящихся одновременно в "Манеже". Посадочные места на каждом показе тоже сократят до 500.
Национальная палата моды планирует усилить меры по предотвращению распространения COVID-19. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на входах в "Манеж" установят систему дистанционного измерения температуры тела. Станет больше бригад скорой медицинской помощи, дежурящих на мероприятии, увеличится частота санитарной обработки.
В "Манеже" появится более 30 диспенсеров для бесконтактной обработки рук антисептическими средствами. Гостям с признаками ОРВИ будут рекомендовать обратиться к врачам скорой медицинской помощи.
Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Всего заражено свыше 125 тысяч человек, большинство выздоровело, более 4 тысяч скончалось. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 в Москве.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.
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