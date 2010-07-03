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07:56

Столичные хирурги вылечили незаживающую рану на виске ребенка

общество медицина

07:56

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Хирурги детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского вылечили большую незаживающую рану на виске ребенка.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, мальчик поступил на лечение из другого региона.

Он попал в автомобильную аварию, в которой получил серьезный ожог третьей степени от горячей выхлопной трубы.

"Рана оставалась открытой с участком обнаженной височной кости в центре. Дефект затронул и часть волос на голове", – пояснили в пресс-службе.

После необходимых исследований ребенка подготовили к операциям, во время которых ребенку сначала имплантировали, а затем удалили экспандер для растягивания кожи.

Постепенно рана полностью закрылась. Ребенок был выписан домой с полным отсутствием эстетического дефекта, добавили в Депздраве.

1 марта сообщалось, что врачи столичной Морозовской детской больницы спасли ребенку глаз, поврежденный шестью осколками бокала.

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общество медицина

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