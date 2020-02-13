Путину пообещали сделать "королевский подарок"

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Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков пообещал подарить Владимиру Путину щенка английского мастифа, которых раньше было принято дарить королям, передает ТАСС.

"Все у вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. А я, если можно, при следующем помете вам щенка подарю английского мастифа. Королям дарили такие подарки", – рассказал спортсмен на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию.

Президент заранее поблагодарил его за подарок.

Это не первый подобный подарок. В 2012-м губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил Путину щенка акита-ину по имени Юмэ. В 2017 году туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес ему на день рождения щенка породы алабай по кличке Верный.

В январе 2019-го президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. В марте президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил главе государства орловского скакуна и собаку по кличке Шерхан породы тайган.

Путин получал и другие подарки. Осенью в Нижнем Новгороде российскому лидеру вручили бриллиантовую боксерскую перчатку. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подарил ему копию сабли предводителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя страны Симона Боливара.

От лидера КНДР Ким Чен Ына Путину достался корейский меч. Ответным подарком стали шашка и набор стаканов с подстаканниками.