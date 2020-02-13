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Общество

11:44

Китайские власти уточнили число зараженных коронавирусом

общество медицина

Фото: TASS/Neil Hall/EPA

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-2019 в Китае достигло 59 804 человек. Число погибших выросло до 1 367, излечились 5 911 человек.

К резкому скачку заболеваемости привел новый метод китайских медиков для выявления заболевания. Теперь, помимо результатов лабораторных тестов, учитываются данные компьютерной томографии легких.

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Болезнь протекала в легкой форме, и к настоящему моменту их уже выписали из больницы.

Чтобы не допустить распространения вируса в России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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