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Общество

07:22

Еще 44 человека заразились коронавирусом на борту Diamond Princess

общество медицина

Фото: Zuma/TASS

Коронавирусом заразились еще 44 пассажир круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Среди новых заразившихся 29 граждан Японии и 15 иностранцев, гражданство которых не уточняется. Таким образом, общее число зараженных достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы.

Сейчас на борту Diamond Princess находится около 3,6 тысячи человек из 50 стран, включая Россию. Заболевших среди россиян нет. Всех зараженных госпитализируют.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

На лайнере действует карантин, который планируется продлить до 19 февраля.

Коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

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