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13 февраля, 20:06

Москвичей поблагодарили за отказ от автомобилей в снегопад

общество погода

13 февраля, 20:06

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московские водители 13 февраля в связи с неблагоприятной погодой пользовались личным транспортом на 10-15 процентов меньше, чем обычно в середине недели. Об этом сообщил Транспортный комплекс Москвы.

"Спасибо всем, кто меньше пользовался личной машиной сегодня, особенно вечером, мы видим на 10-15% меньшее количество автомобилей на дороге по сравнению со средой прошлой недели. Городской транспорт справляется", – сказано в сообщении.

ЦОДД выставил регулировщиков. На 19:00 основные проблемные участки – въезд на вылетные магистрали за пределами Москвы по направлению в область. Загруженность дорог в 20:00 составит около 6 баллов.

Осложнение дорожной ситуации ожидается в Москве в вечерний час пик. К утру 13 февраля в Москве местами выпало до 7 сантиметров снега. В конце дня прирост составит еще около 5 сантиметров.

Как отмечал Сергей Собянин, в усиленном режиме работают коммунальные службы. На улицах города задействованы 60 тысяч рабочих и почти 10 тысяч единиц техники.

Транспортным коллапсом может обернуться новый снегопад в столице

общество погода

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