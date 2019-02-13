Благодаря снегу и ветру воздух в столице стал чище и свежее

Мосэкомониторинг в среду, 13 февраля, зафиксировал один из самых низких уровней содержания пыли в воздухе за весь февраль. Это обусловлено тем, что в столице выпало много снега и было ветрено. Данными поделился департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Также специалисты Мосэкомониторинга добавили, что в Москве не превышен безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.
"13 февраля особенно легко дышится в Москве. Снегопад и ветер обусловили чистоту и свежесть атмосферного воздуха в столице. По данным автоматических станций ГПБУ «Мосэкомониторинг», концентрации загрязняющих веществ существенно ниже предельно допустимых, а показатель содержания взвеси РМ 10 (твердых мелкодисперсных частиц размером до 10 микрометров или, проще говоря, пыли) – один из самых низких в феврале", – сообщил департамент.
Ранее сообщили о продлении желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуален и для четверга, 14 февраля.
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