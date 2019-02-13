У трасс могут появиться легализованные фермерские рынки

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В России могут легализовать продажу продуктов у федеральных и региональных трасс. С инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.

Он подчеркнул, что мера направлена на поддержку людей, занятых в сельском хозяйстве и проживающих вдали от крупных мегаполисов. Депутат отметил, что они вынуждены вести несанкционированную торговлю вдоль федеральных и региональных трасс.

"На мой взгляд, мы должны об этом вопросе подумать. Каким образом можно упростить торговлю, чтобы людям дать возможность санкционировано и упрощенно торговать", – приводит слова Сысоева Агентство "Москва".

По мнению депутата, проблему можно решить созданием мини-рынков, которые располагались бы на "съездах" у трасс.

"Нужно создать все условия для того, чтобы около трасс были образованы мини-рынки. Сегодня мы видим только административные барьеры в этой сфере", – резюмировал Сысоев.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил о разработке законопроекта по нестационарной и мобильной торговле, согласно которому в российские города должны вернуться палатки и киоски. Он отметил, что данная инициатива позволит создать в стране около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.