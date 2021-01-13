Депутат МГД Артемьев: участие в вакцинации важно для каждого современно мыслящего человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участие в вакцинации от коронавируса важно для каждого ответственного и современно мыслящего человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на летчика-космонавта, депутата Мосгордумы Олега Артемьева.
Он выразил надежду, что работники из научной сферы, которые работают над современными технологиями, оперативно запишутся на вакцинацию. Артемьев отметил, что процесс получения прививки уже запустили в Звездном городке. По словам депутата МГД, экипажи, которые готовятся к полетам на МКС, уже вакцинированы от COVID-19.
"Это вопрос ответственности и приверженности ценностям прогресса, научного, обоснованного и доказательного подхода. Вирус непредсказуем и опасен, и нельзя просто надеяться на авось или рассчитывать, что переболеешь легко", – отметил Артемьев.
Он подчеркнул, что невозможно предсказать, как именно организм отреагирует на инфекцию. В связи с этим легкомысленно отпускать эту ситуацию и необходимо получить вакцину, подчеркнул депутат МГД.
Артемьев добавил, что сейчас особенно важно беречь свое здоровье. Он напомнил, что в зимний период респираторные инфекции распространяются особенно активно.
"Впереди холодные зимние месяцы, когда респираторные заболевания распространяются особенно активно, и беречь себя в этот период особенно важно", – заявил Артемьев.
Депутат МГД сообщил, что в Москве разворачивается широкая сеть прививочных пунктов. Столичные жители могут предварительно записаться на вакцинацию через портал mos.ru, приложение "Моя Москва", в системе ЕМИАС или с помощью сервиса "Госуслуги Москвы". Также записаться на получение прививки можно по телефону ближайшей поликлиники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень категорий населения, которые могут получить вакцину от коронавируса. С 13 января на прививку могут записаться лица, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, а также сотрудники гостиниц. С полным списком новых категорий лиц, которые могут записаться на вакцинацию, можно ознакомиться здесь.
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