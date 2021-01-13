Еще 6 870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки от коронавируса вылечилось еще 6 870 пациентов. Всего в Москве от COVID-19 выздоровели 715 438 человек, сообщает Оперштаб.

За минувшие 24 часа в городе было выявлено 4 320 новых случаев заражения, госпитализировано 1 694 человека, скончались 76 пациентов.

Горожан призывают оставаться дома в случае, если проявляются любые симптомы ОРВИ. Также в этом случае стоит вызвать врача.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в Оперштабе.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 3 082 (13,5%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.