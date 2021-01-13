Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в среду

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве в среду, 13 января. Об этом передает сайт Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в столице ожидается гололедица. При этом в некоторых районах города может пройти небольшой снег.
Температура воздуха днем в Москве составит от -14 до -12 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до -16 градусов.
В городе будет дуть юго-восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 752 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура составит от -16 до -11 градусов. Ночью в некоторых районах она упадет до отметки -18 градусов.
Ранее синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде. Предупреждение продолжит действовать до 12:00 14 января.
По заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальные морозы продержатся в столичном регионе всю неделю. При этом в начале следующей семидневки холода немного ослабнут.
Синоптики рассказали о погоде в России в ближайшие дни
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