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Москва 24

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Общество

13:20

Число контактных зоопарков в России сократилось за январские праздники

общество животные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Контактных зоопарков в России стало меньше на 6% за январские праздники. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает Агентство "Москва".

1 января вступили в силу положения закона об ответственном обращении с животными, который был принят Госдумой в 2018 году. Один из них касался запрета контактных зоопарков в их изначальном виде. Согласно новым правилам, в таких местах для зверей должны быть специальные укрытия, куда человек не имеет доступа.

Бурматов призывал россиян обращаться в правоохранительные органы с жалобами на незаконно работающие контактные зоопарки. Он добавил, что обычно контактные зоопарки находятся в торговых центрах, где, как правило, рейды не проводятся. Однако в случае обращения от граждан проверяющие органы почти день в день закрывают подобные зоопарки.

Парламентарий добавил, что контактные зоопарки пытаются уйти от закона. В частности, встречались случаи, когда зоопарки переименовывались в выставки животных и продолжали существовать.

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