Эксперт рассказал о самых высокооплачиваемых специальностях

В 2019 году спрос на рабочие специальности будет расти. При этом за год число вакансий для таких специалистов увеличилось на 205 процентов, рассказала руководитель проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат" Наталья Данина.
По словам специалиста, востребованы водители, курьеры, продавцы-консультанты в розничных продажах, менеджеры по продажам в сфере b2b. Меньше всего заработки поднялись в областях гостеприимства и приборостроения (по 2 процента).
Самые высокие зарплаты готовы предложить разработчикам программного обеспечения (в столице – до 130 579 рублей), работникам консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж.
Ранее был опубликован январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером списка оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Успешному кандидату готовы предложить зарплату в размере от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Следующими в рейтинге стоят вакансии технического директора и менеджера по продажам нефтепродуктов. В Москве специалисты в этих областях могут ежемесячно получать на руки около 500 тысяч рублей.
Более 20 процентов заявленных вакансий – для специалистов с образованием уровня бакалавриат. Среди тех, кто требуется с таким образованием, почти половина, 46 процентов, приходится на специалистов в сфере информационных технологий. В этой же сфере сотрудникам предлагается самая высокая зарплата.
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